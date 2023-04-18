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НовостиПроисшествия18 апреля 2023 8:38

В Челябинске неизвестный мужчина поджег припаркованную во дворе иномарку

Теперь его разыскивает полиция
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
Мужчина пришел поджигать машину посреди ночи

Мужчина пришел поджигать машину посреди ночи

Сегодня ночью, 18 апреля, незивестный поджег припаркованный автомобиль Mazda во дворе дома. Инцидент случился около трех часов ночи на проспекте Краснопольский в микрорайоне Парковый. Судя по кадрам, которые попали на камеру видеонаблюдения, мужчина вышел со стороны леса и начал бросать что-то в машину, чтобы она загорелась. После нескольких неудачных попыток он добился желаемого и убежал.

А огонь тем временем разрастался. Жители засняли на видео, как полыхала иномарка. Позже на место происшествия приехали пожарные, они потушили пламя. Пострадавших не оказалось, кроме самой машины.

Владелец автомобиля написал заявление в полицию, теперь подозреваемого разывскивают.

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