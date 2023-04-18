Стих челябинского поэта про кустарник пузыреплодник появился возле публичной библиотеки

Теперь строки челябинского поэта находятся рядом с цитатами Пушкина и Фета. Фото: Александр Самойлов / vk.com

Возле челябинской областной публичной библиотеки, в Литературном сквере, появилась табличка со стихотворением поэта Александра Самойлова. Стоит она рядом с кустарником пузыреплодником, которому и посвящены строки. Об этом сообщает Hornews.com.

– Я как-то побывал в литературном сквере, там возле деревьев и кустов стоят таблички с цитатами классиков, но не возле всех. Пузыреплоднику никто ни строчки не посвятил, — рассказал поэт.

Поэт Александр Самойлов. Фото: Александр Самойлов / vk.com

В Литературном сквере множество растений носят имена писателей и поэтов и «украшены»их цитатами: рябина Людмилы Татьяничевой, яблоня Ивана Бунина, дубы Толстого и Пушкина, клен Есенина. Рядом с пузыреплодником раньше была только короткая справка из энциклопедии. Сейчас появились строки и про него.

Ранее стихотворение нигде не публиковалось. Поэт только снял видео про поход к пузыреплоднику, возле которого и прочел произведение, посвященное кустарнику.

Молчит пузыреплодник, Ведь, всё равно ему, Поэт иль огородник — Всё всё равно ему. Назвали — так назвали, Пусть будет всё, как есть. Не здесь его печали, Любовь его не здесь.

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