Три часа тушили водой из реки: в Челябинской области 80-летний пенсионер лишился дома из-за пожара

Фото: противопожарная служба Челябинской области

Серьезный пожар случился ночью 18 апреля в селе Тюбук Каслинского района. Пламя охватило деревянный жилой дом, постройки и гараж на частном подворье.

Огонь распространился на 143 квадратных метра. Сначала загорелись хозпостройки, но пламя быстро перекинулось на гараж и дом. Заметили неладное в 3:35 ночи. К горящему зданию приехали три пожарных расчета. Чтобы добыть воду для тушения, пришлось тянуть шланги к реке Синаре.

Тем не менее, остановить распространена пламени удалось лишь к 6:00, а окончательно пожар потушили еще спустя полтора часа.

Фото: противопожарная служба Челябинской области

— Дом выгорел полностью, от него остались лишь обгоревшие стены., — рассказали в региональной противопожарной службе. — Пенсионер 80-ти лет остался без жилья.

Сейчас на месте происшествия работают эксперты. Они подсчитывают ущерб и пытаются выяснить причину ЧП.

Напомним, той же ночью людям пришлось спасаться из горящего барака в Копейске.

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