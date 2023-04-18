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НовостиПроисшествия18 апреля 2023 9:12

Житель Челябинской области попытался побить хирурга за отказ принимать без талона

Агрессивного пенсионера задержали
Елена КОЛЧИНА
За медицинскую помощь мужчина готов был драться

За медицинскую помощь мужчина готов был драться

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Челябинской области несостоявшийся пациент угрожал врачу убийством.

Инцидент произошел днем 17 апреля в больнице Новосинеглазово. Один из посетителей без талона и вне очереди зашел в кабинет хирурга.

Прием в это время вела 35-летняя сотрудница больницы. Врач отказалась принимать пациента без очереди. Тот стал спорить, а затем и угрожать расправой. Мужчина размахивал руками и пытался ударить врача.

В больницу срочно вызвали вневедомственную охрану. Прибывшие по тревоге сотрудники Росгвардии задержали дебошира. Оказалось, это 62-летний дважды судимый челябинец.

— Подозреваемый был передан сотрудникам отдела полиции «Советский» для дальнейшего разбирательства, — уточнили в региональном управлении Росгвардии.

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