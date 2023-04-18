Житель Челябинской области попытался побить хирурга за отказ принимать без талона

За медицинскую помощь мужчина готов был драться Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Челябинской области несостоявшийся пациент угрожал врачу убийством.

Инцидент произошел днем 17 апреля в больнице Новосинеглазово. Один из посетителей без талона и вне очереди зашел в кабинет хирурга.

Прием в это время вела 35-летняя сотрудница больницы. Врач отказалась принимать пациента без очереди. Тот стал спорить, а затем и угрожать расправой. Мужчина размахивал руками и пытался ударить врача.

В больницу срочно вызвали вневедомственную охрану. Прибывшие по тревоге сотрудники Росгвардии задержали дебошира. Оказалось, это 62-летний дважды судимый челябинец.

— Подозреваемый был передан сотрудникам отдела полиции «Советский» для дальнейшего разбирательства, — уточнили в региональном управлении Росгвардии.

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