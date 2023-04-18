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НовостиОбщество18 апреля 2023 9:33

В Челябинске обсудят проект реконструкции шершневского «кольца»

Публичные слушания пройдут 27 апреля
Анна ВОЛКОВА
Анна ВОЛКОВА
В часы пик на кольце большие пробки. Фото: google maps

В часы пик на кольце большие пробки. Фото: google maps

Челябинске на публичных слушаниях обсудят реконструкцию шершневского кольца. Публичные слушания по проекту проект планировки и межевания территории пройдут 27 апреля в Доме архитектора.

Расширением дорог, ведущих в активно застраивающийся новостройками поселок Западный, активно занялись в прошлом году. Сначала расширили улицу Худякова, а в этом году взялись за реконструкцию шершневского «кольца». Из него сделают т-образный перекресток. Как ранее писал КП-Челябинск, будет организована полоса ответвления вправо с улицы Лыжных батальонов, чтобы поток из пригородных поселков спокойно шел в центр и обратно. В документах к публичным слушаниям по реконструкции «кольца» также говорится, что для работы планируют снести нежилое двухэтажное здание КПП «Плотинка».

Проектная документация.

Проектная документация.

Проект ООО «Челябинскдортранспроект» (директор Виталий Передерий) разработан по инициативе «Челябинского дорожно-транспортного проектного института», и все работы ведутся в рамках генплана. Подробнее обо всех планах по облегчению транспортной доступности для жителей новых поселков мы писали в одном из материалов серии статей «Курс на Западный».

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