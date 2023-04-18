В Челябинске обсудят проект реконструкции шершневского «кольца»

В часы пик на кольце большие пробки. Фото: google maps

Челябинске на публичных слушаниях обсудят реконструкцию шершневского кольца. Публичные слушания по проекту проект планировки и межевания территории пройдут 27 апреля в Доме архитектора.

Расширением дорог, ведущих в активно застраивающийся новостройками поселок Западный, активно занялись в прошлом году. Сначала расширили улицу Худякова, а в этом году взялись за реконструкцию шершневского «кольца». Из него сделают т-образный перекресток. Как ранее писал КП-Челябинск, будет организована полоса ответвления вправо с улицы Лыжных батальонов, чтобы поток из пригородных поселков спокойно шел в центр и обратно. В документах к публичным слушаниям по реконструкции «кольца» также говорится, что для работы планируют снести нежилое двухэтажное здание КПП «Плотинка».

Проектная документация.

Проект ООО «Челябинскдортранспроект» (директор Виталий Передерий) разработан по инициативе «Челябинского дорожно-транспортного проектного института», и все работы ведутся в рамках генплана. Подробнее обо всех планах по облегчению транспортной доступности для жителей новых поселков мы писали в одном из материалов серии статей «Курс на Западный».

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