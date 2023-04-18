В Челябинской области снова начала расти заболеваемость ОРВИ и гриппом

Сильнее всего заболеваемость увеличилась среди школьников Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области снижавшаяся до того заболеваемость гриппом и другими ОРВИ в середине апреля стала расти. За минувшую неделю она поднялась на 1,3%. Об этом сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.

На 9% чаще болеть стали дети в возрасте от 7 до 14 лет, на 3% чаще — дети младше двух лет. А вот показатели заболеваемости среди взрослых за неделю не изменились.

В целом по региону уровень заболеваемости ниже эпидпорога. Не дотягивает он до отметки начала эпидемии и среди детей всех возрастных групп. Но в отдельной группе взрослых заболеваемость выше эпидемического порога на 21%.

Напомним, в Челябинской области пенсионер не смог попасть на прием к хирургу без талона и попытался побить врача.

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