«Если кто-то увидит, сообщите»: в Челябинске уже несколько дней подряд ищут загадочно пропавшие урны

Образец, с которым просят сверяться при поиске пропавшего. Фото: администрация Челябинска

Из центра Челябинска украли три десятка металлических урн для мусора. Урны исчезли из сквера у органного зала «Родина» и сквера рядом с гимназией №23.

В администрации Калининского района ранее жаловались на участившиеся случая краж и просили горожан помочь в поиске пропавшего имущества:

— Если кто-то увидит похищенные урны вне общественных пространств, просьба сообщить о месте их нахождения в администрацию района.

К поискам злоумышленников, умыкнувших емкости доя мусора, обещают привлечь полицию.

— Если вы стали свидетелями фактов вандализма или кражи, незамедлительно сообщите о них по телефону диспетчера 791-94-10 или в полицию, — обратились к челябинцам в мэрии города.

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