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НовостиПроисшествия18 апреля 2023 10:36

В Магнитогорске первоклассник попал под колеса машины прямо возле школы

На место ДТП приехала скорая помощь
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
Первоклассника сбили возле школы. Фото: соцсети

Первоклассника сбили возле школы. Фото: соцсети

В Магнитогорске прямо возле школы № 61 сбили первоклассника. Как стало известно КП-Челябинск, инцидент случился сегодня, 18 апреля на улице Енисейская. По словам очевидцев, мальчик перебегал дорогу, когда его сбил легковой автомобиль.

На места происшествия вызвали скорую помощь. Медики госпитализировали школьника, сейчас его здоровью ничего не угрожает.

— Мальчику назначено амбулаторное лечение. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП, — рассказали в полиции Магнитогорска.

Информацию о ДТП разместили в социальных сетях. Жители Магнитогорска пишут, что на этом участке дороги автомобилисты зачастую превышают скорость, несмотря на ограничивающие знаки.

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