В Челябинске снова обсудят строительство высотки возле ЖК «Святогор»

В 2019 году против стройки выступили жители соседних домов и налоговая. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске на публичных слушаниях обсудят строительство высотки на улице Работниц, которое в 2019 году запретила мэрия города после жалоб жителей соседнего элитного ЖК «Святогор».

В планах у застройщика все тоже – построить многоквартирный жилой дом со встроенной автостоянкой на 120 мест. Тогда, в июле 2019 года, против высотки рядом с ЖК «Святогор» и Свято-Симеоновским кафедральным собором выступили жители домов, владелец соседнего земельного участка и налоговая служба.

В 2021 году представители «Третьего автобусного парка» планировали зайти с этим участком в программу комплексного развития территории и построить здесь арендный дом. Однако уже в этом году застройщик отказался от своих планов.

Как рассказал источник КП-Челябинск, проект остался прежним – 24-этажный дом, планировка территории утверждена, и сейчас идет речь о получении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и самого здания. Все предыдущие сложности с проектом касались имущественного спора, добавил источник.

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