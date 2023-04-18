Глава СК Бастрыкин велел возбудить уголовное дело после нападения на школьницу в Челябинске

Нетрезвый пассажир принялся драться в салоне автобуса Фото: Кирилл САДЫКОВ

Председатель российского Следственного Комитета Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после нападения на 15-летнюю школьницу и двух женщин в Челябинском автобусе.

— Председатель СК поручил руководителю СУ СК по Челябинской области Петру Решетникову представить доклад, — уточнили в пресс-службе ведомства.

В центральном аппарате Следственного комитета обещают проследить за ходом расследования.

Три пассажирки пострадали во время поездки в челябинском автобусе №64. Там пьяный мужчина сначала ругал всех вокруг матом, а потом дважды ударил сидевшую по соседству девочку. За школьницу вступились две женщины, тогда дебошир набросился на них.

Пострадавшим пришлось посетить травмпункт. Агрессора вскоре нашли и задержали. Это ранее судимый 36-летний мужчина.

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