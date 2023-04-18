В Челябинске спасатели взломали дверь в квартиру, чтобы попасть к двум пьяным девочкам

Фото: УБЖ Челябинска

В Челябинске в запертой квартире нашли двух пьяных девочек-подростков. Для этого пришлось вскрыть дверь.

Тревогу забил знакомый хозяйки. Он долго стучался в квартиру девушки на улице Молодогвардейцев, но изнутри никто не откликался. Мужчина заподозрил неладное. Как он знал, в запертом помещении могли находиться дети. Горожанин вызвал полицию и спасателей.

В городском управлении безопасности рассказали, что спасатели с помощью специнструмента взломали дверь. Хозяйка оказалась дома. А вместе с ней — две девочки-подростка. Обе находились в состоянии опьянения, одна уже потеряла сознание.

Полицейские сейчас выясняют, что довело школьниц до такого недетского пьянства.

Напомним, в Челябинской области школьник несколько часов курил вейп и получил в результате такую мощную дозу никотина, что за его жизнь три дня пришлось бороться врачам.

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