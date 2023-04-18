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НовостиОбщество18 апреля 2023 11:16

Жители Челябинска могут проголосовать за или против светового потолка на Кировке

Судьба пешеходной улицы находится в руках горожан
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
Световой потолок так и не убрали после новогодних праздников

Световой потолок так и не убрали после новогодних праздников

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жители Челябинска решат судьбу светового потолка на Кировке, который решили не убирать с новогодних праздников. Недавно мэрия заявила, что иллюминация будет круглогодичной, но мнения горожан на этот счет разделилось. Кому-то все же хочется гулять под открытым летним небом.

Поэтому городская администрация запустила голосование на портале Госуслуг. Оно продлится до 25 апреля, и по итогам будет принято решение: оставить световой потолок или убрать. Свой голос вы можете оставить по ссылке.

Напомним, световой потолок включили в конце декабря. А на его установку потратили 86 млн рублей.

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