В Челябинске открылся центр гиревого спорта с бесплатными тренировками для детей

Фото: администрация Челябинска

В Тракторозаводском районе Челябинска на базе СШОР «Атлет» открылся Центр гиревого спорта. Новые помещения на улице Шуменской были переданы спортсменам еще в прошлом году, но нужно было выполнить ремонт. Теперь после работ все готово к тренировкам. Во вторник, 18 апреля, условия для спортсменов проверила мэр Челябинска Наталья Котова.

— Мы несколько лет ведем работу по переводу спортивных школ из подвальных и цокольных помещений. У гиревиков давно была потребность в новых залах, поэтому как только появились свободные подходящие площади, они были переданы школе «Атлет». И сейчас мы убедились, что сделали это не зря. Проведен хороший ремонт, закуплено современное оборудование, и большое количество ребят теперь имеют возможность тренироваться в великолепных условиях, — отметила Наталья Котова.

Как сообщили в городской администрации, стены отремонтированных помещений были украшены портретами известных российских спортсменов. В центре дети с 12 лет могут заниматься гиревым спортом и бодибилдингом (детским фитнесом) абсолютно бесплатно. Ранее гиревикам приходилось тренироваться только на стадионе имени Елесиной и в помещении на улице Либкнехта.

Кстати, на открытие центра приехали сразу пять чемпионов мира по гиревому спорту: Иван Денисов, Ксения Дюдюхина, Оксана Степанова, Вячеслав Плотников и Денис Гафаров. В настоящий момент они занимаются подготовкой юных спортсменов в Челябинске. Чемпионы мира поблагодарили властей за поддержку и развитие гиревого спорта.

СПРАВКА

История гиревого спорта в Челябинске начинается с 2002 года. Именно тогда на базе спортивной школы «Атлет» Иван Денисов, став чемпионом мира, начал формировать сборную команду города. Первый воспитанник школы Денис Гафаров в 2004 году выиграл первенство мира среди юношей, в 2008 году Ксения Дедюхина стала лучшей на первенстве Европы. Сегодня в школе «Атлет» под руководством 16 тренеров занимаются более 350 детей, а в копилке наград — многочисленные победы первенств всех уровней.

Адрес центра гиревого спорта: ул.Шуменская, 20-а, телефон: 8 (351) 225-47-03.

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