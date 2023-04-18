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НовостиОбщество18 апреля 2023 12:35

В Челябинске на месте бывшего общежития в Металлургическом районе построят жилой дом

Здание продали на аукционе за 16 млн рублей
Ян Стоев
Ян Стоев
Новый владелец планирует реализовать на участке жилой проект

Новый владелец планирует реализовать на участке жилой проект

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске реализовали на торгах старое общежитие на Шоссе Металлургов, 57. Объект достался предпринимателю из Копейска Андрею Собакину за 15,82 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте ДОМ.РФ.

— На аукцион было выставлено бывшее общежитие Южно-Уральского филиала ВНИИ охраны и экономики труда в Металлургическом районе города. Окружение представлено жилой многоэтажной застройкой, социальными и деловыми объектами, — уточняется на сайте.

В ближайшее время победителю торгов будет передан имущественный комплекс, который включает 0,16 га земли и здание площадью 4 тыс. кв. м. Новый владелец планирует реализовать на участке жилой проект.

Рядом с объектом находится городская больница, хлебозавод и бизнес-центр. Расстояние до берега река Миасс составляет около 350 м. Ближайшая остановка общественного транспорта «Шоссе Металлургов» расположена в 150 м. Расстояние до центра города составляет около 9 км, до аэропорта, авто- и железнодорожного вокзалов — 14 км.

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