В Челябинске на месте бывшего общежития в Металлургическом районе построят жилой дом

Новый владелец планирует реализовать на участке жилой проект Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске реализовали на торгах старое общежитие на Шоссе Металлургов, 57. Объект достался предпринимателю из Копейска Андрею Собакину за 15,82 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте ДОМ.РФ.

— На аукцион было выставлено бывшее общежитие Южно-Уральского филиала ВНИИ охраны и экономики труда в Металлургическом районе города. Окружение представлено жилой многоэтажной застройкой, социальными и деловыми объектами, — уточняется на сайте.

В ближайшее время победителю торгов будет передан имущественный комплекс, который включает 0,16 га земли и здание площадью 4 тыс. кв. м. Новый владелец планирует реализовать на участке жилой проект.

Рядом с объектом находится городская больница, хлебозавод и бизнес-центр. Расстояние до берега река Миасс составляет около 350 м. Ближайшая остановка общественного транспорта «Шоссе Металлургов» расположена в 150 м. Расстояние до центра города составляет около 9 км, до аэропорта, авто- и железнодорожного вокзалов — 14 км.

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