Южноуральцев приглашают на экскурсии в купеческий особняк Покровских

Экскурсии будут проводить каждый вторник. Фото: пресс-служба Государственного исторического музея Южного Урала

В Челябинске завершается реставрация Дома Покровских. Интерьеры XIX века уже восстановили на первом этаже, сейчас там проводят балы, литературные и музыкальные вечера. На втором этаже скоро планируют открыть экспозицию челябинской купеческой усадьбы конца XIX века.

Первую экскурсию проведут уже сегодня, 18 апреля. Историю Дома Общественного собрания расскажет научный секретарь Исторического музея Южного Урала Екатерина Шумская

Побывать внутри старинного особняка, в котором раньше кипела культурная жизнь Челябинска, можно будет каждый вторник в 18.00. Билет можно будет купить в кассе Восточной башни музея. Стоимость для детей старше 7 лет и взрослых – 100 рублей.

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