В Челябинске завели уголовное дело после нападения на девочку в автобусе

Инцидент произошел в автобусе №64 Фото: Кирилл САДЫКОВ

По поручению главы СКР Александра Бастрыкина в Челябинске возбудили уголовное дело из-за нападения на девочку и двух женщин в автобусе. Виновник уже задержан – это 36 летний мужчина. Ему грозит до пяти лет лишения свободы по статье о хулиганстве (п.«а,в» ч.1 ст.213 УК РФ).

— Следователем СК проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Напомним, три пассажирки пострадали во время поездки в челябинском автобусе №64. Там пьяный мужчина сначала ругал всех вокруг матом, а потом дважды ударил сидевшую по соседству девочку. За школьницу вступились две женщины, тогда дебошир набросился на них.

Пострадавшим пришлось посетить травмпункт. Агрессора вскоре нашли и задержали. Это ранее судимый 36-летний мужчина.

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