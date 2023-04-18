Боксеры из 30 регионов России в Челябинске поборются за призовой фонд в 2,6 миллиона рублей на турнире «Кубок Танкограда»

На Всероссийском турнире «Кубок Танкограда» выступят полторы сотни боксеров из 30 регионов России. Фото Федерации бокса Челябинской области

На Всероссийском турнире «Кубок Танкограда» выступят почти полторы сотни боксеров из 30 регионов страны. По словам организаторов столько масштабные соревнования южноуральская столица принимает впервые. Участники поборются за награды и денежный призовой фонд в 2,6 млн рублей. Кроме того, победителям в каждой весовой категории будут присваиваться звания Мастеров спорта России.

В каждой из 13 весовых категориях победитель турнира получит 100 тысяч рублей, серебряный призер — 50 тысяч, а бронзовые — по 25 тысяч рублей.

Исполнительный директор Федерации бокса Челябинской области Константин Абакумов перед стартом турнира рассказал, что на турнир в Челябинск приедут спортсмены, которые не раз становились призерами чемпионатов и первенств России. Челябинскую область представят более трех десятков боксеров. Лидером команды является бронзовый призер чемпионата России, победитель Всероссийских турниров Максим Стахеев, а также другие известные южноуральские спортсмены - Иван Лузин, Даниил Статов, Владимир Быстров, Никита Якушев (все — Челябинск), Артем Шефер, Никита Ефремов (оба — Миасс), Кирилл Плишкин (Копейск) и ряд других.

— Этот мастерский турнир получится одним из сильнейших в стране по составу участников. Уверен, что болельщики и любители бокса получат массу впечатлений и удовольствия от просмотра боев с участием таких сильных боксеров, — отметил главный тренер сборной Челябинской области по боксу Фаригат Касымов.

Соревнования в Челябинске пройдут на двух площадках. Предварительные поединки – с 18 по 21 апреля состоятся в спорткомплексе «Динамо». Финальные бои в 13 весовых категориях 22 апреля — во Дворце спорта «Юность». Начало финальных поединков в 17.00. Вход свободный.

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