В Челябинске полицейские установили личность юноши, размахивающего пистолетом на спортивной площадке

Снимки с юношей облетели соцсети. Фото: vk.com/achnov

Полицейские установили в Челябинске личность юноши, который пришел на спортивную площадку с пистолетом и перепугал окружающих. Оказалось, что 18-летний парень ходил со страйкбольным оружием малой мощности.

— В ходе проведенных мероприятий установили личность молодого человека, 2005 года рождения. Полицейские выяснили, что у него имеется страйкбольный пистолет малой мощности, который стреляет пластиковыми шариками. Для его приобретения разрешение не требуется, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

С молодым человеком провели беседу о недопущении нарушения общественного порядка. В поле зрения правоохранительных органов он ранее не попадал.

Напомним, все произошло 17 апреля возле жилых домов на улице Братьев Кашириных. Юноша ходил с пистолетом на спортивной площадке и привлек внимание прохожих. Его сфотографировали. Снимки облетели местные паблики.

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