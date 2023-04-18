В Металлургическом районе Челябинска к концу июля обустроят новый сквер

Фото: Центр развития городской среды Челябинска

В Челябинске на пересечении улиц Черкасской и Пети Калмыкова обустроят новый сквер. Эта площадка была выбрана горожанами в ходе онлайн-голосования. Как сообщает ИА «Уральский меридиан», работы проходят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

На площадке уже стартовали подготовительные работы – подрядчик расчищает место. На начальном этапе ему необходимо проредить деревья и вывезти сгнившие стволы.

Согласно проекту, зона сквера разделят на три части: для пенсионеров, детей и молодых спортсменов. Эту задумку реализуют с помощью точечных посадок зрелых деревьев. Центром нового сквера станет пергола с качелями. Завершить все работы планируется к концу июля.

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