В Челябинске и Коркино объявлен режим НМУ

В Минэкологии ведут круглосуточный мониторинг за состоянием атмосферного воздуха Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске и Коркино объявлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени. Режим НМУ в этих городах будет действовать до семи часов вечера 19 апреля, сообщили в Минэкологии региона.

— Промышленные предприятия готовы приступить к выполнению мероприятий по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух путем приостановки части производственных процессов, — отметили в ведомстве.

В Минэкологии добавили, что в дни НМУ будет усилен контроль за деятельность промышленных предприятий региона. Также ведется круглосуточный мониторинг за состоянием атмосферного воздуха

СПРАВКА

Обращение на качество атмосферного воздуха граждане могут оставить в интернет-приемной (https://ipriem.gov74.ru/?id=meco) министерства экологии или обратиться в экологическую приёмную министерства экологии по номеру +7-906-890-96-70.

Обращение в адрес крупных промышленных предприятий можно оставить, позвонив на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора: +7-908-045-72-91.

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