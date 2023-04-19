Ушел из школы и пропал: в Челябинске ищут 14-летнего мальчика

Фото: vk.com/poisk_vzroslyh74

В Челябинске разыскивают 14-летнего Андрея Заякина. 18 апреля мальчик ушел из школы №137 на Свердловском проспекте. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Школьник среднего телосложения, рост 168 сантиметров, у него короткие светлые волосы. В день исчезновения на подростке были черная толстовка с капюшоном и джинсы того же цвета, с собой мальчик нес черно-красную спортивную сумку.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят сообщить в полицию либо волонтерам отряда «Легион-СПАС» по номерам +7-908-584-84-21, +7-909-073-90-57, +7-982-343-79-93.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.