В Челябинской области 20 апреля на три часа перекроют трассу М-5

В Ашинском районе реконструируют дорогу. Скальный грунт вдоль нее разбивают взрывами. Фото: ФКУ Упрдор «Южный Урал»

В Челябинской области 20 апреля перекроют участок трассы М-5. Речь идет об отрезке с 1565-го по 1576-й километр дороги в Ашинском районе. Проезд по нему запретят с 10:00 до 13:00.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал», ограничения вводят, чтобы провести буровзрывные работы на месте ремонта трассы. Легковые машины смогут объехать закрытый участок через Ашу и Миньяр, а грузовикам и автобусам просто придется остановиться и ждать.

Перекрывать трассу М-5 обещают еженедельно по четвергам вплоть до 1 октября.

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