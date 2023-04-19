Из Челябинска могут запустить авиарейсы в Улан-Батор

В будущем у челябинцев может появиться возможность улететь в Улан-Батор Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Росавиация выдала допуск на совершение полетов по маршруту «Челябинск - Улан-Батор». Разрешение открыть воздушные перевозки между Южным Уралом и Монголией получила авиакомпания Red Wings.

Пока о начале полетов речи не идет, компания просто получила возможность запустить самолеты по новому маршруту.

Одновременно Федеральное агентство воздушного транспорта продлило допуск Red Wings к полетам из Челябинска в Анталью и Стамбул. Продолжить рейсы в Анталью разрешили и авиакомпании «Победа». А вот допуск авиакомпании Azur Air на выполнение перелетов из Челябинска в Анталью аннулировали. На планах южноуральских отпускников последнее вряд ли скажется. Сейчас в расписании Azur Air нет ни одного рейса с отправлением из Челябинска.

Ранее из Челябинска предложили запустить прямые авиарейсы в Китай.

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