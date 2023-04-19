Южноуральцы стали в 1,5 чаще покупать гаджеты для умного дома

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Популярность умных решений для дома стремительно растет. В январе-марте 2023 года продажи гаджетов для умного дома в объединенной розничной сети МегаФона и Yota в России и на Южном Урале в частности выросли в 1,5 раза по сравнению с первым кварталом 2022 года. Одной из причин роста стала доступность устройств – средняя цена гаджетов за год снизилась на треть.

Самой быстрорастущей категорией стали умные лампы. Такие устройства для интеллектуального освещения южноуральцы стали покупать на 33% чаще. Повышенной популярностью также стали пользоваться смарт-розетки, продажи которых выросли на 20%.

При этом по общему числу устройств главным элементом умного дома остаются лампы – интеллектуальные системы освещения занимают около 60% продаж умных устройств.

Чаще всего тренд на интеллектуальные устройства фиксируется в крупных городах – Челябинске, Магнитогорске, Копейске, Златоусте, Миассе, Озерске и других, а также вблизи них, в частных домах, где мобильная связь обеспечивает работу передающих модулей. Для обеспечения стабильной работы тысяч устройств инженеры МегаФона запустили и модернизировали сеть более чем в 200 местах Челябинска и городах области, сделав работу услуг еще более надежной.

«Существенное влияние на спрос оказало снижение средней цены таких устройств на 35%. Производители стали выпускать экономичные решения за счёт упрощения технических параметров, при этом пользователи получают полноценное устройство для автоматизации домашнего пространства. Например, сейчас стоимость умной лампы практически сопоставима со стандартной светодиодной. Если год назад цены в этой категории начинались от 1300 рублей, то сейчас новинки можно приобрести за 699 рублей», – отметил директор по продажам МегаФона Давид Борзилов.

В течение 2023 года планируется увеличить количество товаров для умного дома более чем на 30%, в том числе за счёт российских брендов.