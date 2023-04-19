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НовостиОбщество19 апреля 2023 6:28

Ушел из дома в одних носках: в Миассе разыскивают 17-летнего подростка

В Миассе пропал 17-летний подросток, он ушел из дома босиком
Елена КОЛЧИНА
Фото: полиция Миасса

Фото: полиция Миасса

В Челябинской области разыскивают 17-летнего Диниса Миндубаева. Он пропал накануне.

Юноша ушел из дома без обуви, где он находится теперь, неизвестно. У пропавшего есть особенности психического развития.

Подросток выглядит младше своего возраста. Как рассказали в ОМВД по Миассу, рост пропавшего 165 сантиметров. У него плотное телосложение, азиатский тип лица, темные кудрявые волосы.

В день пропажи на подростке была серая футболка с якорями, синие шорты с красными лампасами, черные носки. На левой ноге возле колена бинт.

Всех, кто что-либо знает о местонахождение пропавшего просят сообщить в полицию по номеру 8 (3513) 299-402, 299-403.

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