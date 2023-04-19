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НовостиПроисшествия19 апреля 2023 7:51

Челябинские полицейские нашли в съемной квартире оранжерею с коноплей

Устроившему ее «садоводу» грозит 10 лет за решеткой
Елена КОЛЧИНА
Фото: УМВД по Челябинску

Фото: УМВД по Челябинску

Житель Челябинска сделал из съемной квартиры на улице Володарского теплицу для выращивания конопли.37-летний мужчина запасся семенами, установил лампы и вентиляторы, чтобы создать подходящий микроклимат, и начал культивировать наркосодержащее растение.

Садоводческим успехам энтузиаста положили конец сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков. Полицейские изъяли 22 куста конопли и 100 граммов готовой марихуаны.

Как рассказали в УМВД города, в отношении челябинца возбудили уголовные дела о незаконном выращивании наркосодержащих растений и незаконном обороте наркотиков. За первое преступлена полагается до двух лет лишения свободы, а за второе — до 10 лет заключения.

Пока что с подозреваемого взяли обязательство о явке.

Ранее в Челябинской области задержали женщин, устроивших больше тысячи тайников с наркотиками.

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