В Челябинске полицейские пригнали автозак на стройку в поисках нелегальных мигрантов

Некоторых мигрантов выстроили для досмотра. Фото: Читатель КП

В Челябинске полицейские приехали на стройку возле ЖК «Слава» в Советском районе, чтобы проверить на легальность документы мигрантов. Судя по фото, которое прислал читатель КП-Челябинск, нескольких рабочих выстроили у автозака для личного досмотра.

– В Челябинской области проводится плановое мероприятие «Нелегальный мигрант». Ведётся плановая работа по выявлению нарушителей миграционного законодательства, – сообщили КП-Челябинск в ГУ МВД России по Челябинской области.

Ранее полиция отчиталась о промежуточных результатах «Нелегального мигранта». 87 иностранцев отправились на родину, 61 из них больше в Россию не вернется.

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