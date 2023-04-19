В Челябинске на месяц отменят троллейбус №6

Троллейбусы возобновят работу только 20 мая Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске решили временно отменить троллейбусный маршрут №6 «ЧТЗ-Первоозерный». Он не будет работать с 20 апреля до 19 мая включительно.

Как пояснили в ОГКУ «Организатор перевозок», троллейбусы перестанут курсировать по маршруту из-за дорожного ремонта на участке проспекта Ленина между улицами Героев Танкограда и Линейной.

Челябинцам рекомендуют ездить на автобусе №2 или трамваях №6 и №15, а на остановке «Театр ЧТЗ» пересаживаться на троллейбус №19.

Напомним, на участке проспекта Ленина планируют обустроить островки безопасности, парковочные места и подъездные карманы для общественного транспорта.

Ремонт собираются устроить также на отрезке проспекта Ленина между улицами Героев Танкограда и Цвиллинга.

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