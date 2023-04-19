В Челябинской области потеплеет до +17, но пойдут дожди

К выходным температура снизится, а дожди усилятся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области уже в четверг 20 апреля потеплеет до +12, +17 градусов. Холоднее будет только в горных районах — не более +9 градусов. В большинстве районов региона, по прогнозам метеорологов, пройдут дожди.

Осадки будет сопровождать ощутимый ветер: 3-8 метров в секунду, а при порывах — до 12 метров в секунду.

В пятницу температура воздуха также будет на уровне +12, +17 градусов, продолжатся небольшие дожди.

Усилиться осадки могут к субботе 22 апреля. В этот день будет прохладно: всего +8, +13 градусов.

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