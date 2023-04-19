В Челябинске временно отключат Вечный огонь

9 мая к Вечному огню по традиции возложат цветы Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вечный огонь на Аллее Славы в центре Челябинска отключат 26 апреля. Это сделают, чтобы провести профилактику газового оборудования перед мероприятиями 9 мая.

— На время работ огонь перенесут на временную лампаду, — сообщили в мэрии города.

Вечный огонь впервые зажгли 9 мая 1965 года. Окружающий его мемориальный комплекс видоизменяли и достраивали в последующие годы.

Напомним, 19 мая в Челябинске проведут репетицию парада, на время тренировки горожанам запретят выходить на площадь Революции.

А в Копейске в 2023 году решили не утраивать салют в честь Дня Победы.

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