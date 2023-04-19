Дмитрий Петелин из Челябинска почти 8 часов провел в открытом космосе

Фото: Роскосмос

Челябинцев Дмитрий Петелин совершил свой второй выход в открытый космос. Вместе с коллегой Сергеем Прокопьевым он провел 7 часов 55 минут снаружи Международной космической станции.

Как сообщают в Роскосмосе, Дмитрий Петелин и Сергей Прокопьев занимались переносом радиационного теплообменника с модуля МКС «Рассвет» на модуль «Наука». Оборудование необходимо, чтобы отводить от модуля в космическое пространство избыточное тепло.

Выход в открытый космос — первый в этом году. Предыдущим попыткам выбраться в безвоздушное пространство мешали ЧП. Сначала засбоил скафандр, а потом и вовсе разгерметизировался приштукованный к МКС корабль «Союз». Ситуации добавляло драматизма то, что на «Союзе» участники длительной экспедиции должны были возвращаться на Землю. В итоге непригодный для перевозки людей корабль посадили автоматически, без космонавтов. А Дмитрию Петелину с коллегами пришлось задержаться на орбите. Доставить его на землю планируют только в сентябре. К тому времени космонавт проведет на МКС уже больше года.

Во время затянувшегося полета Дмитрий Петелин неустанно записывает видеообращения к жителям Челябинской области. Он уже поздравлял южноуральцев с Новым годом, юбилеем региона и 23 февраля.

Напомним, Дмитрий Петелин — уроженец Казахстана, но жил в Челябинске и закончил ЮУрГУ.

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