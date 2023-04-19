Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 апреля 2023 11:50

Нужен ли световой потолок на Кировке? Отвечают челябинцы

КП-Челябинск провела опрос на главной пешеходной улице города
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
Что думают челябинцы о световом потолке на Кировке

Что думают челябинцы о световом потолке на Кировке

Судьба светового потолка на Кировке, ровно как и он сам, остается в подвешенном состоянии. Администрация Челябинска предложила не убирать его круглый год, но окончательное решение примут сами горожане. Мы прошлись по главной пешеходной улице и спросили у людей: нужен ли им световой потолок летом? Мнения разделились.

А вам нравится световой потолок? Или на лето его лучше убрать? Проголосовать за или против вы можете по ссылке.

Напомним, световой потолок появился на Кировке в конце декабря. На его установку власти потратили 86 млн рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru