Нужен ли световой потолок на Кировке? Отвечают челябинцы

Что думают челябинцы о световом потолке на Кировке
Судьба светового потолка на Кировке, ровно как и он сам, остается в подвешенном состоянии. Администрация Челябинска предложила не убирать его круглый год, но окончательное решение примут сами горожане. Мы прошлись по главной пешеходной улице и спросили у людей: нужен ли им световой потолок летом? Мнения разделились.
А вам нравится световой потолок? Или на лето его лучше убрать? Проголосовать за или против вы можете по ссылке.
Напомним, световой потолок появился на Кировке в конце декабря. На его установку власти потратили 86 млн рублей.
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