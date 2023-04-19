В Челябинске завершили строительство амфитеатра в сквере возле ДС «Юность»

В основу амфитеатра заложили железобетонные блоки, а сверху установили деревянные сидения. Фото: Вадим АРХИПОВ

В сквере возле дворца спорта «Юность» в Челябинске завершили строительство амфитеатра. Объект полностью готов к эксплуатации. Об этом в среду, 19 апреля, сообщили в городской администрации.

— По задумке архитекторов, амфитеатр должен стать новой точкой притяжения, местом для встреч и проведения различных мероприятий, — уточнили в мэрии.

Фото: Вадим АРХИПОВ

Фото: Вадим АРХИПОВ

Напомним, сквер у ДС «Юность» был благоустроен в прошлом году по программе «Формирование комфортной городской среды». Однако при строительстве самого амфитеатра возникли проблемы: первый подрядчик даже не приступил к работе, в итоге фирму оштрафовали и выбрали другого исполнителя. Стоимость конструкции составила 2,7 млн рублей.

Сейчас челябинцы могут выбрать объекты благоустройства на 2024 год. Голосование проходит на портале 74.gorodsreda.ru.

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