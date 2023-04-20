В Челябинске состоится премьера спектакля по книгам популярного норвежского писателя

Простодурсен и его новый друг Утенок. Фото: Челябинский государственный театр имении В. Вольховского

Простодурсена придумал норвежский писатель Руне Белсвик. Сразу после выхода книг о приключениях маленьких необычных существ с человеческими глазами, хвостиками и небольшими ушками писатель стал самым популярным детским автором в Норвегии. Книги были переведены на множество языков и критики нашли сходства героев со многими любимыми персонажами детей и взрослых как Винни Пух, Алиса или семейство муми-троллей.

В Челябинске спектакль поставят впервые. Режиссером и автором инсценировки стал заслуженный артист России, лауреат Национальной театральной премии «Золотая Маска» Александр Борок. Для постановки он взял за основу книги «Простодурсен. Лето и кое-что еще» и «Простодурсен. Зима от начала до конца» в переводе Ольги Дробот. Постановка расскажет о добром Простодурсене и его друзьях, живущих в небольшой Приречной стране. Их жизнь течет неспешно и размеренно до тех пор, пока однажды Простодурсен не находит на берегу реки яйцо, из которого вылупляется любопытный маленький Утенок. Пытаясь найти ответы на заковыристые вопросы малыша, взрослые начинают иначе смотреть на самые привычные вещи.

По мнению Александра Борока, герои Руне Белсвика идеальны для воплощения именно в кукольном театре.

- Я постоянно нахожусь в поиске новой интересной литературы для детей, которую можно воплотить в театре кукол. Просматриваю рейтинги, читаю отзывы и комментарии критиков, писателей, переводчиков. Простодурсена я полюбил сразу. Книга полна мягкого, тонкого юмора, она добрая и светлая. Все герои Белсвика живые и непосредственные, часто по своим проявлениям и реакциям похожие на детей. Надеюсь, маленьким зрителям они тоже понравятся. А моя задача – не испортить книгу, - делится режиссер.

К слову, куклы-герои постановки получились очень обаятельными, трогательными и беззащитными. Они выполнены в системе штоковых марионеток. Придумала героев и всю Приречную страну московская художница Ирина Хмарук.

Премьера спектакля состоится с 29 апреля по 4 мая на малой сцене театра кукол имени В. Вольховского.

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