«Меняем тапочки на бутсы»: в Челябинске мамы детей-футболистов создали свою команду

"Фантазистки" провели первую тренировку на новом поле. Фото: Hornews.com

Все игроки команды – мамы юных футболистов. Их семилетние сыновья занимаются в футбольной академии «Фантазиста». Таким образом женщины решили поддержать увлечение детей. По информации портала Hornews.com, команду собрали в октябре, а в апреле для тренировок им выделили стадион на АМЗ. Теперь женщины тренируются дважды в неделю.

Капитан и инициатор создания команды жительница областного центра Елена Семакина. Мысль об организации такого досуга у женщины появилась давно. Как только она предложила осуществить задумку, «сборная» сформировалась сразу же. Самой молодой участнице всего 22 года, однако она пока не мама футболиста. Она отводит на занятия своего младшего брата, так и попала в сборную, причем вместе со своей мамой.

– Теперь в пятницу вечером мы меняем тапочки на бутсы и бежим гонять мяч по полю, – делится Елена. – Но мы все успеваем, с любым графиком находим время на себя. И турниры детей не пропускаем, и они к нам приходят. Дети, конечно, самые главные болельщики. Иногда дают советы, где-то могут поругать: «Мама, чего ты здесь не словила?» Классно, когда есть общее увлечение.

За работу с мамами взялся тот же тренер, что занимается с их сыновьями – Ислам Бобоев. Тренировка всегда начинается с разминки – пробежки, прыжки, растяжка. Затем женщины приступают к ударам по воротам. Только после этого начинается игра. Они гоняют мяч по полю, пасуют, забивают голы и бурно радуются.

Вне игрового поля футбольные мамы не отличаются от обычных. Они пекут пироги детям и уделяют внимание другим своим хобби – кто рисует, кто вышивает, кто играет на пианино.

Профессии у сокомандниц разные – Анастасия Коркина, например, капитан полиции и кандидат биологических наук, она делает ДНК-экспертизы, у Елены Семакиной своя фитнес-студия, некоторые мамы – домохозяйки. Все они находят время не только на тренировки, но и на выезды.

В ноябре команда отправилась на самый первый выезд. Но результаты не обрадовали, поэтому было принято решение тренироваться чаще. В марте девушки участвовали в первом этапе «Суперкубка Футбольных мам», который проходил в Санкт-Петербурге, а теперь готовятся ко второму этапу – он пройдет в Москве 1 мая. Дети следят за играми в прямом эфире, переживают и болеют. Даже мужья, которые сначала относились к затее скептически и с ухмылками, уже давно поменяли мнение и поддерживают супруг, иногда дают советы. Мамы сходятся во мнении – такое общее увлечение прекрасно объединяет всю семью.

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