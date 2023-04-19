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НовостиОбщество19 апреля 2023 15:00

На обустройство трамвайных остановок в центре Челябинска выделили 35 млн рублей

Рассказываем, на каких улицах будут вестись работы
Ян Стоев
Ян Стоев
Всего планируется обновить 13 трамвайных остановок

Всего планируется обновить 13 трамвайных остановок

Фото: Андрей АБРАМОВ

Администрация Челябинска собирается обустроить 13 трамвайных остановок в центре города. Подрядчику по контракту готовы заплатить 35 млн рублей. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на данные с порта Госзакупок.

Все работы нужно выполнить до августа 2023 года. Подрядчику на каждой остановке необходимо будет сделать платформы для пассажиров, информационное табло и павильоны из стекла. Челябинцы уже знакомы с подобными конструкциями, в прошлом году одну из таких оборудовали на площади Революции.

В текущем сезоне обновят три на остановки на Свердловском тракте, еще две на проспекте Победы, а также три на улице Кирова.