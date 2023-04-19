На обустройство трамвайных остановок в центре Челябинска выделили 35 млн рублей

Всего планируется обновить 13 трамвайных остановок Фото: Андрей АБРАМОВ

Администрация Челябинска собирается обустроить 13 трамвайных остановок в центре города. Подрядчику по контракту готовы заплатить 35 млн рублей. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на данные с порта Госзакупок.

Все работы нужно выполнить до августа 2023 года. Подрядчику на каждой остановке необходимо будет сделать платформы для пассажиров, информационное табло и павильоны из стекла. Челябинцы уже знакомы с подобными конструкциями, в прошлом году одну из таких оборудовали на площади Революции.

В текущем сезоне обновят три на остановки на Свердловском тракте, еще две на проспекте Победы, а также три на улице Кирова.