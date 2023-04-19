Челябинские силовики в поисках нелегальных мигрантов проверяют рынки, маршрутки и стройплощадки

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Полицейские совместно с Росгвардией продолжают в Челябинске плановую операцию «Нелегальный мигрант». Рейды в среду, 19 апреля, проходили на рынках, стройплощадках и в других местах массового пребывания иностранцев. Также силовики проверяли маршрутки, водителями которых обычно оказываются нелегалы.

— В органы внутренних дел были доставлены свыше 200 человек, где в отношении 57 из них составлены административные протоколы за нарушение режима и правил пребывания в РФ, предоставление ложных сведений при осуществлении миграционного учета, незаконные осуществление трудовой деятельности и привлечение к труду, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Кроме того, были выявлены квартиры, в которых массово прописывали мигрантов. В отношении владельцев жилья возбудили уголовные дела по статье 322.3 УК РФ. После рейда судами также были приняты решения о выдворении 16 иностранцев-правонарушителей за пределы государства.

В полиции отметили, что работа по выявлению нарушителей миграционного законодательства будет продолжена на регулярной основе. Южноуральцев, располагающих сведениями о фактах нарушения правопорядка иностранцами, просят сообщать информацию в органы внутренних дел.