В Магнитогорске частично перекроют движение на улице Труда

Ограничения будут действовать до 5 мая Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Магнитогорске закроют движение транспорта по улице Труда на участке от ул. Советской до ул. Жукова. Ограничения будут действовать с 25 апреля по 5 мая. Об этом сообщили в городской администрации.

Также ограничения для автомобилистов были введены на Верхнеуральском шоссе от ул. Локомотивной до Цеха покрытий. Движение на этом участке будет закрыто до 25 апреля.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут и учитывать ограничения.