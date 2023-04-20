Глава СК Бастрыкин снова потребовал доклад о расследовании из-за пыли с карьера под Челябинском

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Челябинские садоводы снова жалуются на Новосмолинский карьер. По словам жителей СНТ, с предприятия на участки летят тучи пыли. Челябинцы беспокоятся как за свое здоровье, так и за загрязнение почвы и воды, гибель растений.

После нового обращения садоводов председатель российского Следственного комитета Александр Бастрыкин обратил внимание на ход расследования. Ранее в Челябинской области возбудили уголовное дело об экологических нарушениях. Но обратившиеся к главе СК челябинцы утверждают, что улучшить ситуацию это не помогло. В соцсетях люди пишут, что задыхаются от пыли и публикуют фото густо присыпанных темным порошком сугробов.

— Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Челябинской области Петру Решетникову доложить о проведенном комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах, — сообщили в информационном центре Следственного комитета.

Напомним, в конце прошлого года жителей Челябинска напугал мощный взрыв на карьере. Еще до этого случая Ростехнадзор находил на предприятии нарушения.