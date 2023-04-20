В Челябинской области за месяц подешевели огурцы, телевизоры и поездки в такси

Сильнее всего подешевели огурцы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинской области по итогам марта подешевели 44 вида продуктов питания. Об этом сообщают в региональной Контрольно-счетной палате.

По данным КСП, рекорд удешевления за месяц поставили огурцы. Они снизились в цене на 23% и стоят сейчас около 176 рублей за килограмм.

Все прочие продукты заметно отстают. На втором месте по удешевлению – картошка. Цена на нее упала на 6%. Гречневая крупа стала стоить меньше на 5%, овсяные хлопья – на 3,5%, а мясные консервы на 3,4%. Оставшиеся 39 продуктов подешевели еще меньше.

За месяц меньше стоить стали также 127 непродовольственных товаров. Но максимальное снижение цены составило всего 6,4% — на столько подешевели электродрели. Средняя цена телевизора уменьшилась на 6,2%. На 6% подешевели кремы для рук, на 5% - газомоторное топливо.

— Бытовая техника дешевеет в результате снижения спроса и ухода с рынка европейских и американских производителей, — прокомментировали в КСП. —Рыночные ниши заполняют азиатские и российские производители с более скромными ценниками.

В категории услуг подешевели поездки в страны Юго-Восточной Азии. Они теперь стоят на 12% меньше. Цена путевки в Турцию снизилась на 4%. Уменьшились также плата за шиномонтаж (на 4,5%) и проезд в такси (на 5,6%).