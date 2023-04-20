В Челябинской области во дворе многоэтажки ночью сгорел Land Cruiser

Фото: На дорогах Магнитки! (Магнитогорск) / vk.com

В Магнитогорске Челябинской области во дворе жилого дома ночью сгорел автомобиль Toyota Land Cruiser. ЧП случилось около трех часов ночи на улице Зеленый лог. Авто вспыхнуло за считанные секунды, спасти его не удалось даже прибывшей команде пожарных.

– Пострадавших нет. От МЧС работало 2 АЦ и 11 человек личного состава, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Машина, с которой началось возгорание, уничтожена. Также пострадало и соседнее авто Hyundai Creta – его опалило огнем. Причину происшествия предстоит выяснить сотрудниками отделения дознания.