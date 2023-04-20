Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия20 апреля 2023 5:53

Лежала на полу, истекая кровью: в Челябинске будут судить мужчину, набросившегося с ножом на собаку дочери

Челябинца, набросившегося с ножом на собаку дочери, отдали под суд
Алина КУНГУРЦЕВА
Алина КУНГУРЦЕВА
Ветеринары насчитали минимум три ножевых удара на теле собаки

Ветеринары насчитали минимум три ножевых удара на теле собаки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

61-летнего жителя Челябинска отдали под суд за жестокое обращение с собакой. Животное принадлежало его дочери. Все произошло в октябре 2022 года. Мужчина недолюбливал собаку и в пьяном угаре схватился за нож.

— По показаниям одного из свидетелей обвиняемый умышленно нанес последний удар собаке в то время, когда она лежала на полу, истекая кровью, и не представляла для подсудимого никакой опасности, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Ветеринары насчитали не менее трех ножевых, в результате чего у животного случился пневмоторакс — скопление воздуха в плевральной полости. Животному успели оказать помощь. Пришлось даже делать переливание крови. Сейчас собака находится в частном приюте.

По ч. 1 ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными») мужчине грозит до трех лет лишения свободы. Заместителем прокурора Курчатовского района утвержден обвинительный акт по уголовному делу, оно направлено мировому судье.