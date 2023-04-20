На въезде в Челябинск за утро арестовали 30 машин

Фото: ГУФССП по Челябинской области

На въезде в Челябинск по Троицкому тракту за одно утро арестовали 30 автомобилей. Арест наложили судебные приставы из-за долгов водителей.

Приставы вышли на дорогу вместе с сотрудниками ГИБДД в 7:00 19 апреля. С помощью специального электронного сервиса они искали машины, на хозяевах которых висят неоплаченные кредиты, штрафы, счета за коммуналку и налоги. Очень быстро выяснилось, что дорога буквально кишит должниками.

— В потоке автомобилей система выявила около сотни машин, которые зарегистрированы в собственности у должников по исполнительным производствам— рассказали в региональном ГУФССП.

Некоторым водителям удалось избежать ареста машин. Для этого южноуральцы соглашались на месте оплатить долги. Один из автовладельцев прямо на обочине внес 150 тыс. рублей просроченных платежей по кредиту. А с 15 согласившихся погасить долги водителей собрали в сумме почти полмиллиона рублей.

Двух женщин прямо на дороге высадили из машин. Kia Rio и Kia Cerato увезли с Троицкого тракта на эвакуаторе. К обеим иномаркам уже выдвинуто было требование об изъятии, так как их хозяйки упорно не возмещали долги. Одна не платила 500 тыс. рублей микрокредитным организациям, у второй оказался десяток непогашенных кредитов на 1,2 млн рублей.

Примечательно, что хозяйку одной из Kia поймали на хитрости: женщина прежде убеждала приставов, что забирать у нее нечего. Якобы иномарку давно разобрали и продали на запчасти. Теперь машину в самом деле отправят на продажу, чтобы компенсировать долги челябинки.