В ОЦ № 5 продолжают набирать школьников в единственный в регионе класс ФСБ

Фото: класс ФСБ

Общеобразовательная программа учеников класса УФСБ России по Челябинской области соответствует общешкольной. Однако присутствуют дополнительные предметы. Класс будет разделен на две группы. Первая — с гуманитарным уклоном, где ученики займутся углубленным изучением иностранного языка, истории и обществознания. Вторая группа — с техническим направлением. Они более детально изучат математику, информатику и физику.

Фото: класс ФСБ

— Я всегда хотел, чтобы моя профессия была связана с военным делом. Обучение в специализированном классе стало прекрасной возможностью получить первый опыт в этой сфере и освоить различные навыки. Я обучаюсь в технической группе, поэтому основной уклон у нас на физику и математику. Несмотря на то, что точные науки очень сложные и нужно много времени на их изучение, обучение в нашей группе даёт нам нужное количество часов для этого, — поделился Максим Колмогоров, который уже год отучился по специальной профильной программе.

В рамках военного учебного центра при ЮУрГУ будут изучать огневую подготовку, медицину. Представители УФСБ России по Челябинской области будут проводить дополнительные занятия.

Фото: класс ФСБ

— Самым интересным и необычным для меня стал опыт военной подготовки. Разборка оружия, строевая подготовка, профессионалы в наставниках и много полезной информации, которая помогла ближе познакомиться с военной деятельностью, — рассказала Анна Изосимова.

— Несмотря на то, что класс экспериментальный и все ребята новые, мы смогли сплотиться и стать одной командой благодаря дополнительным профильным занятиям, которые, несмотря на сложность, дали мне много новых навыков работы в команде. Отдельно хочется выделить специальную военную подготовку, на которой я научилась работать с военным оборудованием, — объяснила Алена Захарова.

В следующем году класс откроет двери для 24 обучающихся со всего города. Каждый претендент должен будет пройти индивидуальный отбор. После 11 класса выпускники получат сертификат об освоении ряда специализированных курсов. Ученики могут ориентироваться на поступления в академию федеральной службы безопасности и Московский пограничный институт Федеральной службы безопасности Российской Федерации.