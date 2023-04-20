Определены победители 14-й премии «Андрюша-2023»

Директор фонда "Андрюша" Юлия Жаботинская, ведущий концерта Александр Олешко и победители премии разных лет

20 апреля в Челябинском государственном академическом театре оперы и балета им. М.И. Глинки состоится торжественная церемония награждения и гала-концерт лауреатов премии «Андрюша-2023». Зрители увидят уникальные высокохудожественные танцевальные и вокальные номера в исполнении тысячи талантливых детей Южного Урала, а также звезд из Москвы - ведущего Александра Олешко и победителя второго сезона шоу «Голос» Сергея Волчкова. Все это в обрамлении уникального видеоконтента сцены, масштабного лазерного шоу. Прямая трансляция благотворительного гала-концерта будет идти в группе во «ВКонтакте» фонда «Андрюша», начало в 19:00 по местному времени. На канале ОТВ концерт можно будет посмотреть 21 апреля в 19:30.

Билеты на шоу, которое ежегодно становится одним из главных событий культурной жизни Челябинской области, были распроданы за несколько дней до концерта. За ходом мероприятия, кроме сотен гостей в зале, будут следить тысячи зрителей прямой трансляции в интернете по всему миру. Кроме сообщества самого фонда «Андрюша» во «ВКонтакте», онлайн-трансляцию проведут сайт ОТВ, площадки федеральной цифровой платформы «PRO.Культура.РФ», президентского фонда культурных инициатив, медиагруппы «Наш Челябинск», холдинга «Комсомольская правда - Челябинск» и другие.

В прошлом году гала-концерт премии «Андрюша» в прямом эфире на областном телевидении и в интернете посмотрело более 350 тысяч человек. Премия «Андрюша» – единственное из региональных мероприятий в Челябинской области в категории «Искусство и культура», вошедшее в перечень мероприятий Минпросвещения РФ, это открывает новые широкие возможности для участников конкурса.

— Уверена, зрители сегодняшнего концерта испытают настоящее удовольствие и гордость за талантливых ребят Южного Урала и их педагогов. Для премии «Андрюша» мы создали уникальные яркие и масштабные номера, впечатление от которых усилят великолепные костюмы, музыка, современнейшие спецэффекты. Этот год невероятно щедр на таланты и рекорды премии: в конкурсе приняло участие небывалое количество детей – 2906 из 59 населенных пунктов. В трех из восьми номинаций авторитетное жюри определило даже по два лауреата – солиста и творческого коллектива. С каждым годом наша премия развивается, в этом году одним из лауреатов (в номинации «Изобразительное искусство») уже стала подопечная победителя премии «Андрюша-2011» Алены Гладилиной. От всего сердца благодарю всех педагогов, вкладывающих душу, силы и энергию в своих учеников, в своих учеников. Приглашаю всех посмотреть наш замечательный гала-концерт! — отметила основатель и руководитель фонда Юлия Жаботинская.

Гала-концерт премии "Андрюша-2022"

Ведущим благотворительного концерта по сложившейся доброй традиции станет заслуженный артист России актер театра и кино Александр Олешко. Помогать ему в качестве конферансье будет юная артистка Полина Кожевникова, вокалистка студии эстрадного вокала «Тутти».

Специальный гость – победитель второго сезона шоу «Голос» на Первом канале, лауреат международных конкурсов, обладатель ордена «Молодое дарование России – Чароитовая звезда» Сергей Волчков. Он споет в дуэте с выпускницей фонда «Андрюша», студенткой Музыкальной академии Ларисы Долиной Александрой Карабешкиной.

На региональной сцене впервые будет исполнен эксклюзивный вокально-танцевальный номер в исполнении Детской хореографической студии «Урал» и выпускника фонда «Андрюша», призера «Молодежных дельфийских игр» Дмитрия Фадеева. Современная аранжировка музыкальной композиции «Ах вы сени, мои сени» сочетается с невероятно техничной хореографией «Урала». Номер был специально поставлен для всероссийского фестиваля «Хранимые веками» и впервые исполнен в Кремле осенью 2022 года совместно с певцом и тиктокером Хабибом.

Запоминающееся выступление подарит 17-летняя Яна Арндт, которая в этом году стала участницей взрослого шоу «Голос-11», попав в команду Полины Гагариной.

В честь Года педагога и наставника специально подготовлены номера от выпускников фонда, которые уже окончили творческие вузы и воспитывают новое поколение звезд.

Проект организован при финансовой поддержке гранта президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий.