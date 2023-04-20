Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 апреля 2023 10:04

В Челябинске 55% родителей не рассчитывают отправить детей на учебу в другие города

Абсолютно все отцы и матери заявили при этом, что школьного образования недостаточно
Анастасия ТРОФИМОВА
О планах спросили у родителей учеников 1 -11 классов

О планах спросили у родителей учеников 1 -11 классов

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Челябинске 55% родителей собираются отправить своих детей в местные вузы. Таковы результаты опроса, проведенного среди 400 мам и пап нынешних школьников, сообщает ИА «Уральский меридиан».

Послать детей за высшим образованием в другие регионы планируют только 18% челябинцев. Еще 4% респондентов хотели бы отправить сына или дочь в зарубежный вуз.

10% родителей видят своего ребенка не студентом университета, а учащимся в колледже или техникуме. Еще 10% пока не знают, куда отправят на учебу своих детей после школы. При этом 100% опрошенных заявили, что ограничиваться одним школьным образованием нельзя.

Примечательно, что иногородним вузам чаще симпатизируют родители в возрасте до 35 лет. Челябинским техникумам отдают предпочтение горожане с низкими доходами, а обеспеченные родители присматриваются к профессиональным училищам в других городах.