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НовостиОбщество20 апреля 2023 10:18

В Челябинске пройдут массовые проверки водителей

Особенно тщательно будут искать любителей спиртного
Елена КОЛЧИНА
Машины начнут станавливать вечером

Машины начнут станавливать вечером

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Челябинске в пятницу 21 апреля устроят сплошные проверки водителей. Об этом предупредили в ГИБДД города.

Сотрудники ДПС с 17:00 до 21:00 будут искать нарушителей, а в особенности — автомобилистов, отправившихся в путь пьяными.

Водителей, которых нетрезвыми поймают за рулем, могут лишить прав на управление машиной на два года и оштрафовать на 30 тыс. рублей. Такое же наказание ждет тех, кто окажется проходить проверку на алкоголь.

Напомним, накануне на въезде в Челябинск арестовали 30 автомобилей. Еще из двух машин прямо на дороге высадили водителей, чтобы увезти иномарки на эвакуаторе.