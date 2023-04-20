В Челябинске пройдут массовые проверки водителей

Машины начнут станавливать вечером Фото: Мария ЛЕНЦ

В Челябинске в пятницу 21 апреля устроят сплошные проверки водителей. Об этом предупредили в ГИБДД города.

Сотрудники ДПС с 17:00 до 21:00 будут искать нарушителей, а в особенности — автомобилистов, отправившихся в путь пьяными.

Водителей, которых нетрезвыми поймают за рулем, могут лишить прав на управление машиной на два года и оштрафовать на 30 тыс. рублей. Такое же наказание ждет тех, кто окажется проходить проверку на алкоголь.

Напомним, накануне на въезде в Челябинск арестовали 30 автомобилей. Еще из двух машин прямо на дороге высадили водителей, чтобы увезти иномарки на эвакуаторе.