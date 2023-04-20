«Загрызли козу и козленка»: бездомные собаки держат в страхе город в Челябинской области

Жители Нязепетровска боятся отпускать детей одних в школу. Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Нязепетровске, по словам жителей, бездомные собаки настолько оголодали, что перебрались через забор и загрызли дойную козу и козленка. Семья осталась без молока, скотины и страхом: а вдруг следующими станут они или их дети?

Собаки напали утром 17 апреля на улице Гагарина – всего в двух километрах от здания администрации района.

– Вызывали полицейских, собаки не испугались страж порядка. Почему, козы на привязи в загороженном огороде, а агрессивные голодные собаки с бирками бегают по улице со своими щенками? – возмущаются хозяева погибших коз в сообществе в ВК «Подслушано Нязепетровск».

Жители города просят друг друга встречать детей со школы – одних уже отпускать боятся. Помощи ни от кого уже не ждут:

– Собаки так и будут бегать и кидаться, пора нам привыкнуть. Хоть и страшно иногда ходить по улицам, этот вопрос не решится, – пишет жительница Нязепетровска Ангелина Зубкова.

В Единой дежурно-диспетчерской службе города об этом происшествии даже не слышали.

По данным администрации Нязепетровского района там сейчас проживают 104 собаки с бирками из приюта. То есть их отловили, стерилизовали и отпустили на волю.

– В приоритетном порядке отлов проводится на территориях, прилегающих к социальным объектам. Подрядчик отметил, что собаки, прошедшие через приют, социализированы, агрессии к людям не проявляют. Однако, исключить случаи нападения на другое животное нельзя, – рассказали КП-Челябинск в пресс-службе главы Нязепетровского района.

В этом году в районе через процедуру отлова, стерилизации и выпуска пройдут 50-60 собак. 24 из них уже «освободились» и бегают по улицам города.

Напомним, 15 марта был подписан указ: теперь южноуральцам нельзя кормить, гладить и прятать от отлова бездомных животных.