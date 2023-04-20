В Челябинске загремела первая весенняя гроза, ее сопровождает снег

фото: Вадим Архипов

В Челябинске 20 апреля случилась первая весенняя гроза. Над городом нависли тяжелые тучи, засверкали молнии, а гром гремит так, что включается сигнализация у стоящих на улице машин.

По прогнозу метеорологов, ближе к вечеру должен был начаться ливень. (На ближайшие два дня, кстати, тоже прогнозируют дожди).

фото: Вадим Архипов

Как сообщают читатели КП-Челябинск, на въезде в город со стороны АМЗ идет снег с дождем, а в районе Теплотехнического института посыпался град.

На резко испортившуюся погоду мгновенно отреагировали таксисты. Стоимость поездки по центру города взлетела до 300 рублей.