В конце мая в Челябинске начнут отключать горячую воду из-за опрессовок

Опрессовки закончатся в конце августа Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В конце мая в Челябинске стартуют гидравлические испытания тепловых сетей, из-за которых в зданиях отключают горячую воду. В текущем году опрессовки будут проходить в шесть этапов. Компания «УСТЭК-Челябинск», которая ответственна за испытания, опубликовала график проводимых работ по районам:

— 1 этап. С 23 мая по 6 июня (во всех районах города);

— 2 этап. С 13 июня по 27 июня (Ленинский, Калининский, Тракторозаводский, Курчатовский, Центральный);

— 3 этап. С 4 июля по 18 июля (Ленинский, Калининский, Тракторозаводский, Курчатовский, Советский);

— 4 этап. С 11 июля по 25 июля (Калининский, Курчатовский, Центральный);

— 5 этап. С 25 июля по 8 августа (Калининский, Ленинский, Советский, Тракторозаводский, Центральный);

— 6 этап. С 9 августа по 23 августа (Тракторозаводский).

В «УСТЭК-Челябинск» отметили, что полный перечень всех зданий, попадающих под опрессовки, будет опубликован в публичном доступе не позднее чем за десять рабочих дней до начала испытаний.